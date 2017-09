pin it

like

Chester Bennington será objeto de un homenaje por parte de sus compañeros de banda de Linkin Park, los que se reunirán por primera vez desde su muerte sobre un escenario para rendirle un concierto tributo.

Este evento se realizará el próximo 27 de octubre en el Hollywood Bowl de California, anunciando que habrán diversos artistas que también estarán presentes en este show en nombre de Bennington, pero sin dar sus nombres.

Además, cada uno de los miembros de la agrupación entregarán sus ingresos a un fondo nombrado en homenaje al fallecido artista: Music for Relief’s One More Light.

Junto a esto, Linkin Park presentó el primer video póstumo de Chester Bennington: “One More Light”. Revísalo acá: