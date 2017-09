pin it

like

A todos los amantes del baile y la buena electrónica les tenemos buenas noticias, porque Maya Jane Coles será parte de un nuevo Club Fauna el próximo 23 de septiembre en la Sala Omnium y #MixtapeRP te quiere invitar a esta cita inolvidable.

Ella fue parte del dúo She Is Danger pero su carrera tomó un rumbo diferente y comenzó a ascender como DJ y productora para posicionarse entre las mejores por allá en 2011. Hoy en día la conocemos por mezclas de Bonobo, The xx, Sia, Sam Smith y muchos otros artistas, por lo que esperamos un show atómico.

Con ella también se presentarán los nacionales White Sample y Kamila Govorcin, así que prepárate para bailar sin parar.

Compra tus entradas a través del sistema Puntoticket (desde $19.200), o participa aquí por ellas… ¡El viernes 22 vamos con los ganadores a las 23:00 junto a un set especial de Maya en #MixtapeRP!