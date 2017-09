Matt Berninger, líder de The National, reveló recientemente que todavía tiene una sensación de “competencia” con The Strokes, asegurando que su disco Is This Is es “jodidamente perfecto”.

El músico -que recientemente lanzó el disco Sleep Well Beast junto a su banda- comentó: “Todavía estamos compitiendo con The Strokes. Amo su primer disco, pero cuando lo que sigue es Is This It quedas como ‘ouch'”.

“Los vi en vivo y todo sobre esta banda era perfecto. Arcade Fire han sido nuestros amigos e inspiración, lo mismo con Justin Vernon (de Bon Iver), Annie Clark (St. Vincent) y Sufjan (Stevens). Tenemos un gran grupo de personas que son increíbles y siempre estamos intentando impresionarlos. Creemos en eso colectivo que hace a cada uno mejor”, añadió.

Pero no se quedó ahí, ya que agregó: “Ahora, con un maldito simpatizante nazi como presidente, estamos todos en el mismo equipo. Es lo opuesto a la valentía y amabilidad. Esos nazis son niños enfermos y asustados… Donald Trump es un niño malcriado y enfermo también”.