Marilyn Manson llegó al show radial de Zane Lowe para hablar de un tema muy particular: Las influencias que lo llevaron a adoptar el personaje que lo llevó a la fama.

“Desafortunadamente, me quedé atrapado tocando triángulo en la banda del colegio cuando dejé el colegio católico. Me echaron por poner el consolador de mi abuelo en el escritorio de la señora Price, la profesora de la Biblia“, comentó.

Luego añadió que parte de su vestimenta se debe a que “ella usaba unas pantis, lo que probablemente se convirtió en un fetiche para mí”.

“No me di cuenta hasta que llegué a una escuela pública. Era la misma parada del bus, excepto de que yo era un niño que venía de un colegio católico. Entonces ellos me golpeaban a la vieja usanza. No bullying por internet, solo el bullying regular, lo que no era entretenido“, siguió su relato.

Luego reveló que ahí comenzó una transición al integrarse a una banda: “Ellos dijeron ‘no escuches eso’. Pusieron Led Zeppelin al revés, Black Sabbath y tocaron Kiss. Me convencieron de que significaba ‘Knights In Satan’s Service’“.

¿Y cómo terminó en aquel colegio? “Mis padres no eran muy religiosos, (pero) ellos me dijeron que querían que fuera a un colegio católico para tener una mejor educación, probablemente sin saber que crearían esto“.

“O quizá si lo sabían y dijeron ‘crearemos este monstruo con el que la gente tendrá que lidiar en una escuela católica. Como una forma de amor duro. Solo le estoy dando crédito a mi padre”, finalizó.