pin it

like

Liam Gallagher reveló uno de sus más grandes sueños: Formar una superbanda con conocidos músicos ingleses.

¿Con quiénes sería esto? Con nadie más ni nadie menos que los miembros de The Stone Roses y el ex The Verve Richard Ashcroft.

En conversación con Consequence of Sound, el mancuniano indicó que “cualquiera que quisiera estar en un supergrupo o que le gustaría hacer algo con uno están como solistas”.

“Hay muchas estrellas solistas para mi gusto y no suficientes bandas. Estoy haciendo esto ya que tengo que hacerlo. Preferiría mucho más estar en una banda”, añadió.

Luego llegó su sueño: “Los ideales serían los chicos de The Stone Roses. Creo que se separaron, así que estaría bien. Ashcroft también sería bueno. Hay mucha gente por ahí, pero la mayoría está haciendo sus cosas. Pero, si alguno quiere, podríamos darle una oportunidad. Yo lo haría“.