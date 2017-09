pin it

A pocas semanas del estreno del documental de Lady Gaga, la cantante anunció que tomará un descanso de la música.

En una conferencia de prensa, de la producción de Netflix,’Gaga 5’2″‘, durante el Festival de Cine de Toronto, la estrella pop anunció una pausa de la música. “No significa que no continuaré creando. No significa que no tenga cosas bajo la manga”, afirmó.

Pero Gaga dijo que necesita descansar un momento para sanar. Agregó que su presentación en el Super Bowl fue un tributo a sus fans y que marcó una etapa de su carrera, tanto personal como profesional.

El documental, que plasma 10 años de la carrera de Lady Gaga, lleva a los fans a su mundo durante la época de transición entre sus dos últimos discos. También, se revela la batalla de la cantante con dolor crónico. Un secreto que la ha llevado a mostrar un lado más vulnerable y desconocido.

En cierta medida, el exponer la enfermedad de Gaga ayuda a los fans a entender las razones de salud por las que necesita hacer este descanso y, por otro lado, mostrar que su vida como celebridad no es perfecta.