En la última semana se supo de una fuerte discusión entre Marilyn Manson y Justin Bieber producto de una polera… algo que parece que terminó de una forma totalmente inesperada.

¿Cómo se solucionó? Con una serie de mensajes de textos enviados por el canadiense al autor de “The Beautiful People”, en donde le pedía disculpas por haber usado su imagen sin permiso.

Estos fueron dados a conocer por el propio Manson durante una participación en el programa de Howard Stern en SiriusXM, en donde señaló que “estamos bien” y que “la gente convirtió esa polera en una falsa pelea”.

Pero eso no fue lo más llamativo dicho por el norteamericano: “Demos vuelta esto, que se joda la prensa y hagamos algo juntos. Será lo mejor”.

Manson ahora se prepara para el lanzamiento de su próximo disco, Heaven Upside Down, el próximo 6 de octubre… tras lo cual no sabemos si concretará esta posible colaboración o no.