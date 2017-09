Landon Collins, jugador de los New York Giants de la NFL norteamericana, compartió un video en Snapchat de sus zapatillas… junto a música que no se conocía de Drake.

Con esto se confirmaría que el músico ya estaría preparando el lanzamiento de nueva música, a pesar de que lanzó su mixtape/disco More Life a comienzos de año.

¿Y cómo llego Collins a tener este track? Drake es un conocido amigo de Odell Beckham Jr., otro de los jugadores de aquel equipo.

Escúchalo aquí:

Landon Collins might have just leaked some new Drake 👀

There’s an episode of OVO Sound Radio later today. pic.twitter.com/H39nSlA7ms

— Devon 🏌🏾 (@devonharipal_) 23 de septiembre de 2017