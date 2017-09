pin it

James Murphy, líder de LCD Soundsystem, habló con The Guardian sobre sus impresiones luego de conocer la reacción de los fanáticos a la reunión de la banda.

“Subestimé lo enojadas que podrían estar las personas a quienes realmente le gustaba la banda. Yo era alguien que creció obsesionado con bandas, como eran y como se trataban entre ellos, además de cómo trataban a los fanáticos“, comentó.

Luego continuó: “Tu sabes, me importó cuando Lol Tolhurst dejó The Cure. Se me rompió el corazón. Esas son personas a las que siempre apunté a lo que quería llegar como banda, y ellos son los que estaban heridos, algunos de ellos”.

Es por esto que el músico se sintió “triste”, ya que los fans “mostraron que LCD Soundsystem realmente les importaba, que estaban identificados con el grupo. Entonces, lo lamenté mucho”.

Junto con esta reunión, los norteamericanos lanzaron este viernes su nuevo álbum: American Dream. Escúchalo completo aquí.