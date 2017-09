pin it

Interpol sigue celebrando el aniversario de su álbum debut, Turn On The Bright Lights, pero no han dejado de lado su nuevo material.

Uno de estos cortes es “Real Life”, canción que estrenaron en vivo en su pasado show de Londres.

Ya se sabía que la banda de Paul Banks estaba trabajando en un nuevo álbum, pero todavía no conocíamos ningún material de aquel trabajo.

Escúchala acá: