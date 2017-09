pin it

Billie Lourd, hija de la fallecida Carrie Fisher, dio a conocer que audicionó para quedarse con el papel de Rey en Star Wars: The Force Awakens.

“J.J. Abrams me llamó para integrarme a Star Wars ya que él no podía encontrar a nadie para el protagónico“, comentó la joven a Ellen Degeneres en The Ellen Show.

Luego añadió que “él terminó encontrando a Daisy Ridley, quien es una actriz increíble… muy talentosa. Pero fui y me terminé quedando con este pequeño papel con algunas líneas“.

¿Y qué dijo su madre sobre esta posibilidad?: “Llegué a casa y mamá me dijo ‘es muy raro que estés cómoda aquí, este es uno de los ambientes más incómodos en el mundo. Si te sientes bien aquí, deberías hacerlo. Deberías actuar”.