pin it

like

David Lynch estuvo a punto de dirigir “Return of the Jedi”. En un encuentro entre Lynch y Lucas, el director de “Twin Peaks” contó que la experiencia le dio un dolor de cabeza inmediato y que no existía posibilidad de que esto llegase a ocurrir. Lo que sí, suena interesante imaginar a David Lynch dirigiendo el Episodio 6 de la franquicia.

Pese a toda la polémica entre los cambios que ha sufrido la próxima producción de Star Wars, llegaron a un acuerdo de no contratar a directores autores, pero, al parecer, Lynch sí habría sido considerado para la película de 1983.

David Lynch confirmó que casi entró a la galaxia de Star Wars pero se dio cuenta, tras conocer a George Lucas y a unos cuantos Wookies, que ese trabajo no era para él, sin importar los millones que podría haber generado.

Revisa acá la declaración de Lynch sobre el momento en que conoció a Lucas.