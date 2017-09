Ezra Koenig, frontman de Vampire Weekend, dio nuevas noticias respecto del avance que lleva el nuevo trabajo de la banda.

Para esto ocupó su cuenta de Twitter, respondiendo a la consulta de una fanática que le preguntó de forma bastante ingeniosa sobre este álbum:

A esto, Koenig respondió que está “80% listo, pero el último 20% es el más difícil”.

80% done but the last 20% is always the hardest

— Ezra Koenig (@arzE) 4 de septiembre de 2017