Sia no ha dado luces de un nuevo disco, pero sí se ha mantenido activa dentro de la música con diferentes proyectos, como este: Componer una canción para la próxima película de My Little Pony.

Esto se suma a otros de los trabajos que la australiana ha desarrollado durante este año, entre lo que se encuentra una canción para la película de Wonder Woman e incluso una aparición en Plaza Sésamo.

El disco de la banda sonora en donde aparece este track, titulado “Rainbow”, saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre, contando además con canciones de Lukas Graham, DNCE y varios más.

Escúchala acá: