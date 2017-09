Pasó algo que no muchas personas habrían pensado: Ed Sheeran se subió a la cabina de Skrillex en medio del show que estaba dando en un local de Chicago, Estados Unidos.

Estas imágenes posteriormente surgieron en las redes sociales, con un momento en particular que se volvió viral: Ed Sheeran bailando una de las canciones del norteamericano.

Si bien nunca han hecho una colaboración entre ellos, es innegable la buena onda existente. Revisa el video acá:

ed sheeran dancing wildly with skrillex is the greatest thing ive seen today pic.twitter.com/oKHLKEwSYs

— rose (@stumpblews) 16 de septiembre de 2017