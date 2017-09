pin it

Ante la polémica del último video de Taylor Swift, “Look what you made me do”, algunos fanáticos de Beyoncé acusaron a Swift de copiar algunas partes del video de “Formation”.

Pero, el director Joseph Kahn, quien ha trabajado varias veces con Swift, sugirió que Beyoncé copió el video de “Bad Blood”, el cual él dirigió.

“No es ‘Formation’, en lo absoluto”, explicó. “Están intentando decir que ella usó un crop top negro y Beyoncé utilizó un crop top negro. Pero ellos no se dieron cuenta que en el 2015, en ‘Bad Blood’, Taylor Swift usó un crop top negro. Y de verdad siento que Beyoncé copió ‘Bad Blood'”.

Mira los videos a continuación y compara: