Si bien IT es una película que ha llamado la atención por la gran actuación de Bill Skarsgard, otro de los elementos que se ha mantenido en las redes sociales es una parte en donde Pennywise aparece bailando.

¿Es por lo terrorífica? ¿Por lo difícil de la escena? ¿Por las tomas que se realizaron? No, sino que por la capacidad de poder poner cualquier música y que el baile tenga completo sentido.

Aquella labor fue realizada por la cuenta de Twitter Pennywise Dancing, la que tomó el clip y le sumó diferentes estilos.

Revisa los videos acá:

Take On Me #ITMovie pic.twitter.com/ssZi3jUqMB

— Pennywise Dancing (@Pennywise_Dance) September 14, 2017