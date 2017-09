El Festival En Órbita confirmó las actividades que tendrá en cuatro de sus cinco días de duración, las que no se centrarán solamente en la música, sino que también darán espacio a charlas y exposiciones.

Los primeros cuatro días estarán destinados a esto, contando además con workshops, ruedas de negocios y shows secretos de un evento que apuesta más por la experiencia que solo por el ámbito musical.

De todas formas, no será lo primero, ya que la actividad inicial de la edición 2017 de En Órbita se realizará en el Teatro Caupolicán el 21 de septiembre y otra en el Planetario de Santiago al día siguiente, en donde habrá un show y una charla de Laurie Anderson, quien llega con su show “Language of the Future”.

Todo se coronará el 16 de diciembre, día de cierre con una jornada llena de música, contando en su line-up con bandas de la talla de Cigarettes After Sex, Lee Ranaldo (ex Sonic Youth), Damo Suzuki (ex Can), Parquet Courts, Brazilian Girls, Night Beats, Holy Waves Stone Giant y los nacionales de The Ganjas y Miss Garrison, con algunos nombres más por dar a conocer durante las próximas semanas.

¿Quieres ir? Las entradas aún se encuentra en su etapa de Preventa 1 a través de Ticketek, con un valor de $37.000 pesos.