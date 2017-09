Tegan & Sara recordarán el lanzamiento de uno de sus discos más importantes con un interesante proyecto: Un disco de covers de The Con hecho por diferentes artistas.

Serán 17 invitados para The Con X Covers, entre los cuales se encuentra Chvrches, Ryan Adams, Cindy Lauper, Hayley Williams de Paramore y muchos más.

También habrá un track n°18, el que será interpretado por las hermanas: “Miami Still”, un demo inédito.

Para acompañar esto, la banda realizará una gira en la que tocará el disco completo, con todas las fechas agendadas en Estados Unidos.

Tracklist:

1.- Ruth B. – “I Was Married”

2.- MUNA – “Relief Next to Me”

3.- Shura – “The Con”

4.- Mykki Blanco – “Knife Going In”

5.- PVRIS – “Are You Ten Years Ago”

6.- Ryan Adams – “Back in Your Head”

7.- City and Colour – “Hop a Plane”

8.- Kelly Lee Owens – “Soil, Soil”

9.- Bleachers – “Burn Your Life Down”

10.- Hayley Williams de Paramore – “Nineteen”

11.- Sara Bareilles – “Floorplan”

12.- Shamir – “Like O, Like H”

13.- Trashique (GRIMES X HANA) – “Dark Come Soon”

14. CHVRCHES – “Call it Off”

Bonus Tracks:

15.- Cyndi Lauper – “Back in Your Head (Bonus Track)”

16.- Bleached – “One Second (Bonus Track)”

17.- Vivek Shraya – “I Take All the Blame (Bonus Track)”

18.- Tegan and Sara – “Miami Still (Bonus Track Demo)”