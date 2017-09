Piden que los pro homosexuales se arrepientan o por el contrario se irán al infierno.

El huracán Harvey y el Irma son dos de los más poderosos que se han formado en el Atlántico. Respecto al segundo, su nivel de destrucción ha sido tal que los especialistas están analizando modificar la Escala de huracanes de Saffir-Simpson, la cual clasifica los ciclones tropicales según su intensidad.

Pero al parecer esto no tiene cara de acabar, ya que detrás del Irma viene el huracán José, el que según los especialistas será igualmente devastador. Gracias a la abrumadora evidencia científica, a nadie le cabe duda de que esta seguidilla de huracanes se debe al cambio climático. Bueno, casi todos, ya que líderes cristianos culpan a la comunidad gay de provocarlos.

Respecto al huracán Harvey, el pastor evangélico, Kevin Swanson aseguró que fue un “castigo divino” por el pecado de tener un “alcalde muy, muy agresivamente pro homosexual”, según señala Independent.

Agregó que Jesús envía el mensaje a casa, “a menos que los estadounidenses se arrepientan, a menos que Houston se arrepienta, a menos que New Orleans se arrepienta, todos también perecerán”, dijo en su programa de radio.

I don’t believe Hurricane Harvey is God’s punishment for Houston electing a lesbian mayor. But that is more credible than “climate change.” https://t.co/K7d7mopY5Q

— Ann Coulter (@AnnCoulter) August 29, 2017