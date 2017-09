Camila Cabello quiere dejar atrás su pasado como integrante de Fifth Harmony, banda de la que se retiró para seguir una carrera solista que comenzó con el lanzamiento de su primer disco: The Hurting. The Healing. The Loving.

Sobre esto conversó con Rolling Stone, charla en la que reveló que la creación fue “como tener un gran bloque de mármol y esculpir una estatua”.

“El producto final se vuelve más claro en la medida de que lo moldees y trabajes más en él. Hay algunas canciones que cinco meses atrás eran mis favoritas, pero que dos semanas después las terminábamos sacando del disco“, añadió.

Según relató, este primer álbum ha sido un “aprendizaje a través de la prueba y el error. He escrito suficientes canciones para ser capaz de decir ‘bueno, esto soy yo. Esto suena a mí y solamente a mí, esto me separa de lo que otras personas están haciendo‘”.

Esto último viene para distanciarse de su antigua agrupación, en donde las canciones eran compuestas por otras personas, aunque deja en claro que “no hay absolutamente nada malo en eso, solo que no es para mí. Tengo que ser yo (quien escriba) para poder estar feliz con el resultado. Puedo cometer errores, corregirlos, aprender y seguir creciendo“.

The Hurting. The Healing. The Loving debería ser lanzado en los próximos días.