Brandon Flowers, líder de The Killers, habló con The Daily Star sobre un tema sensible respecto de su banda: La salida de dos de los miembros de sus próximas presentaciones en vivo.

Específicamente se trata de Dave Keuning y Mark Stoermer, quienes solo se mantendrán en los trabajos de estudio, pero ya no se volverán a subir junto a Flowers a un escenario.

En conversación con aquel medio, el vocalista indicó que “no había una forma perfecta de manejar” la salida de los dos músicos, y que espera que “la gente vaya a los shows y no queden decepcionados”.

“Hay un montón de corazón yendo en todos estos shows y un montón de sangre, sudor y lágrimas en este álbum”, agregó.

“Cinco años es mucho tiempo entre dos discos, cuando veo el trabajo que otras bandas hicieron, (pienso que) quizá no hicimos lo suficiente”, concluyó el músico.