The Killers se quedó con la portada de la última edición de la revista NME, algo que fue acompañado por una entrevista de su frontman: Brandon Flowers.

En aquella conversación, el músico dedicó algunas palabras al presidente de su país, Donald Trump, señalando que hay muchas cosas de la política que finalmente se reflejaron en su último disco, Wonderful Wonderful.

“Mi curiosidad comenzó a aumentar y ahora estoy chequeando las noticias más seguido. No puedes decir que la política no te afecta, si eso ya se ha filtrado en todo. Me parece inconcebible que Trump logre todo y es un montón de mierda, a falta de una mejor palabra”, comentó.

Luego añadió que “suena terrible que esta persona haya sido elegida, pero tengo que creer que él será objeto de un impeachment o que en tres años será reemplazado por alguien mejor. Él no construirá un muro en tres años”.

Incluso tuvo tiempo para hablar de la tensión actual con Corea del Norte: “Nos han amenazado desde que Obama estaba ahí. Ahora tenemos a alguien que es mucho más agresivo de lo que Obama pudo haber sido. En la superficie, este tipo (Trump) se ve como una persona loca, él claramente no está calificado para el puesto, se está volviendo jodidamente loco“.