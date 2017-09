pin it

El mes pasado, la cantante islandesa anunció que su próximo disco saldrá muy pronto, y gracias a una lista de los próximos lanzamientos en The New York Times, ahora sabemos qué tan pronto tendremos material nuevo de Björk.

El disco, que aún no tiene un nombre, será lanzado en noviembre bajo el sello One Little Indian

La cantante adelantó que, el disco que le sigue a Vulnicura, se tratará “sobre estar enamorado, pasar tiempo con esa persona con la que disfrutas todo en diferentes niveles pese a la utopía que significa. Quiero decir, es real. Es cuando los sueños se vuelven realidad”, afirmó.

Esta nueva producción contará, al igual que el antecesor, con la co-producción del venezolano Arca, el músico que cuenta con un fino oído para los sonidos electrónicos y beats potentes.

Por el momento no se sabe en específico cuál será la fecha de lanzamiento pero este 18 de septiembre la artista publicará “The Gate”. También se reportó que viene un video en camino dirigido por Andrew Thomas Huang.