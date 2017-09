John Robb, biógrafo de los Stone Roses, dio una actualización al estado actual de la banda, de quienes todavía se rumorea que se separaron en junio de este año.

Ahora, en medio de algunas versiones que hablan que su líder Ian Brown está trabajando en un disco solista, el escritor y periodista aseguró que no hay ninguna certeza sobre el tema.

“No es 100% oficial que ellos se hayan detenido, pero parece que así es, ¿no? La cosa sobre estos tipos es que nunca hay algo cierto con los Stone Roses. Es una de esas cosas que los hace una banda interesante”, comentó a NME.

Luego agregó: “Amo a los Manic Street Preachers, pero hay certeza sobre ellos. Eso no es una crítica, sino que tu sabes que todos ellos estarán en los Manics por el resto de sus vidas. El tema con los Stone Roses es que desde el día uno ellos podrían haber hecho combustión en cualquier momento“.

“Su brillantez es tan fugaz y difícil de tragar, que desaparece. Ellos lo tienen en sus manos, entonces podrían hacerlo de nuevo. Cuando lo tomaron, dios, fue increíble. El año pasado cuando tocaron en Manchester, fue mágico. Son una fantástica y poderosa banda“, indicó Robb.

Para finalizar, el profesional dijo que la mayor “tragedia” es que Reni (Alan Wren, baterista) “solo habrá grabado unos pocos discos en su vida. Quería una documentación completa de su batería, pero es algo triste que él no haya grabado un disco completo desde The Second Coming (1994) y que quizá no lo vuelva a hacer“.