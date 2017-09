pin it

Billy Corgan -más conocido en el último tiempo como William Patrick Corgan– grabó algunas canciones junto a James Iha por primera vez desde el año 2000.

Estos dos tracks llevan por título “The Processional” y será parte del próximo disco solista del calvo vocalista, mientras que la segunda no tiene nombre por el momento, aunque Corgan ya adelantó que “probablemente sea un lado B”, según reveló a Rolling Stone.

La última vez que esto ocurrió fue a comienzos de siglo, cuando The Smashing Pumpkins grabó Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music, aunque ambos ya habían vuelto a compartir escenario en una serie de presentaciones durante el año pasado.

¿Y esto llevará a una reunión? Según Corgan, esa idea “fue desechada”: “Diré esto: Si nunca más tocamos una nota juntos, esto está bien. Estoy mucho, mucho más interesado en el hecho de que tengamos paz el uno con el otro. He alcanzado el punto en mi vida en donde ya no estoy apurado de alcanzar nada. Si está ahí, genial. Si no, también”.