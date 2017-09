like Tweet tweet &description=Autores de “I’m Too Sexy” crearon mash-up junto a “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift" data-pin-color="red"> pin it

Autores de “I’m Too Sexy” crearon mash-up junto a “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift

Right Said Fred, banda que fama durante los 90, hicieron una mezcla de su hit “I’m Too Sexy” junto al último single de Taylor Swift, el que hizo un sample de su línea de bajo. Revisa acá el resultado: