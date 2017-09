Es raro, pero es real: Un relator australiano recitó la letra de “Mr. Brightside” como si fuera un evento deportivo.

Gerard Whateley adelantó parte de lo que será la presentación de la banda en Melbourne del próximo sábado, en donde abrirán el partido final entre Adelaide y Richmond.

.@GerardWhateley is ready to step in for @thekillers if they can’t make the @AFL Grand Final. Watching him commentate ‘Mr Brightside’ is 💯 pic.twitter.com/o0hWWdhJPZ

— Veronica and Lewis (@triplejvandl) 28 de septiembre de 2017