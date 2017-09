En el último alargue de la semana vamos a estar celebrando a una figura indispensable de la música británica, pese a que nunca cantó ni tocó en ninguna banda: Alan McGee, fundador de Creation Records y descubridor de bandas como Oasis, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, My Bloody Valentine y varias más. Además despedimos a los recién separados Wild Beasts y celebramos al cumpleañero Dallas Green, conocido mejor como City and Colour.