El tema del día ha sido el cartel de Lollapalooza Chile 2018 y el Alargue también está dedicado a eso, pero siempre en nuestro estilo.

Escuchamos a todos esos artistas de los que menos se han hablado, pero queremos recomendarte que no te pierdas: Royal Blood, The Neighborhood, Tyler, the Creator, Spoon, Wiz Khalifa y Kygo.