Hoy tenemos música bonita y diversa para el alargue. Porque celebramos la llegada al #1 de Marvin Gaye con el gran disco Let’s Get It On, una cumbre del soul. Además escuchamos a The xx haciendo un increíble cover de Justin Timberlake para la BBC y celebramos el cumpleaños de Neko Case, solista canadiense que también es parte de The New Pornographers.