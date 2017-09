pin it

El trabajo del multiinstrumentista Owen Pallett es tan amplio en la música reciente que con escucharlo al aire no basta, así que en el alargue le mostraremos su faceta solista y también lo que ha hecho con los Last Shadow Puppets. También tenemos nuevo single de Rostam, ex Vampire Weekend, y celebramos los cumpleaños de las legendarias Chrissie Hynde y Gloria Gaynor.