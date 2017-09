La agenda de hoy está copada de nacimientos importantes, algunos que no alcanzamos a cubrir en el programa al aire. Por suerte tenemos el Alargue, así podemos festejar a Dean Fertita, uno de los músicos multiuso más importante del momento, con roles cruciales en Queens of the Stone y The Dead Weather. Además dos voces célebres de los ’70 más bailables también nacieron hoy: Sylvester y Ce Ce Peniston. En el lado de los estreno, tenemos otro gran adelanto del disco debut de Kelela.