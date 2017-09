Lujos para todos los gustos tenemos en este último alargue de la semana. Vamos a escuchar los 14 minutos completos de la canción que LCD Soundsystem dejó fuera de su nuevo disco, que salió hoy.

Además celebramos el aniversario del mejor disco de Hall & Oates y celebramos a Omar Rodríguez-López escuchando a sus dos bandas más importantes: The Mars Volta y At The Drive In.