Se acerca el show de Tom Chaplin, líder de Keane, en Chile… y aún siguen apareciendo sorpresas.

Estas están relacionadas al show de apertura de aquel concierto, el que quedará en las manos de We Are The Grand.

Los nacionales también presentaron su nuevo single, “Vientos”, durante este miércoles. Este es el primer adelanto de su próximo disco, del cual todavía no se conocen más detalles.

¿Quieres ir? Las entradas se encuentran a la venta a través de Puntoticket, pero… ¡también tenemos un concurso en R&P!