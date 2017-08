pin it

like

Liam Gallagher es de esos artistas que dan material todos -TODOS- los días, ya sea por su música o por lo que dice en entrevistas… en especial cuando tiene relación con su hermano, Noel.

Si bien antes había dicho que con Oasis eran “mejores”, ahora nuevamente olvidó todo para dar a conocer su posición en conversación con Radio X: Prefiere trabajar en un McDonalds a reunirse con su hermano.

De todas formas, se puso algo nostálgico al añadir que extraña al “viejo Noel, quien era un poco de niño”, pero que él ahora está “detrás de algo diferente en la vida”.

“No estoy diciendo que él debería ser como yo o que él debería seguir haciendo lo que esté haciendo, ya que todos hemos cambiado. Yo he cambiado, definitivamente me he calmado“, añadió.

Al final volvió a la carga: “No hay espacio para Oasis en ese mundo (de Noel) hasta donde yo sé. Preferiría trabajar en un McDonalds o ser atropellado por un maldito camión de 18 ruedas a 100 millas por hora más que traer mi banda y ponerla en ese mundo“.