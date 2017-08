Los ingleses de The xx dieron a conocer que entre sus planes se encuentra hacer un “lanzamiento sorpresa”, algo que tendría lugar en el futuro cercano.

En conversación con The Courier de Australia, Romy Madley Croft dijo que “tenemos planes de publicar nuestras canciones techno”.

“Hemos amado tener música con mayores beats en nuestros sets. Hemos hecho remixes nosotros mismos y hay algunas canciones antiguas que ahora tocamos a 120 bpm“, añadió.

Otro de los temas que trató en esta charla fue la de seguir una carrera en solitario, en paralelo a The xx al igual que su compañero Jamie, indicando que aún no lo sabe y que “definitivamente no es algo que estoy buscando. Creo que Jamie hace mucha música todo el tiempo, él siempre tiene su cabeza metida en Pro-Logic en las giras. Él me inspira a mejorar en Pro-Logic, pero por el momento estoy metida completamente en la banda“.