The Walking Dead es una de las series más conocidas en lo que corresponde a aquellas con temáticas de zombies, siendo una voz autorizada en el tema… incluso para lanzar chistes sobre eso.

A través de su cuenta en Twitter, la serie de AMC comentó: “El apocalipsis zombie es duro, pero al menos nuestros caminantes no saben como usar lanzas”.

The zombie apocalypse is tough, but at least our walkers don't know how to use spears 😬 #GameofThrones

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) August 21, 2017