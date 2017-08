pin it

Separados, pero no muertos: The Smiths compartió a través de diferentes servicios de streaming una versión en vivo de “The Queen Is Dead”.

Esta forma parte de la estrategia de la banda de lanzar una canción inédita de la próxima reedición de The Queen Is Dead por semana, siendo ahora el turno de la que le dio título al álbum.

Y atentos, que no es una versión cualquiera, sino una grabada en Irvine Meadows de Laguna Hills en 1986, una que no se había publicado anteriormente.

Escúchala acá: