Queens of the Stone Age sigue preparando el lanzamiento de su próximo álbum: Villains.

Para esto ya habían dado a conocer su primer -y muy bien criticado- single “The Way You Used To Do”, revelando ahora el segundo de aquella producción: “The Evil Has Landed”.

Este fue estrenado en el programa de Zane Lowe en Apple Music, siendo después liberado a través de YouTube y aquí lo puedes escuchar: