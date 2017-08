El último single de Taylor Swift, “Look What You Made Me Do”, generó gran controversia desde su presentación en sociedad, algo que creció con el lanzamiento de su videoclip el pasado domingo.

Si bien se puede entender la letra de esta canción como una respuesta a Kanye West, Calvin Harris y Katy Perry -entre otros artistas- por sus pasados problemas personales, algunos han teorizado con otra idea: La canción realmente trata de Arya Stark de Game of Thrones.

Según reportó Mashable, algunas de las letras de las canciones coincidirían con su historia:

I don’t like your tilted stage / No me gusta tu escenario inclinado

The role you made me play / El papel que me hiciste interpretar

Of the fool / De la tonta

Sumado a estas otras dos líneas, las que podrían ir en referencia a Cersei Lannister:

I don’t like your kingdom keys / No me gustan las llaves de tu reino

They once belonged to me / Alguna vez me pertenecieron a mí

Y no son las únicas, ya que también aparecen las siguientes:

I’ve got a list of names and yours is in red, underlined / Tengo una lista de nombres y el tuyo está en rojo, subrayado

I check it once, then I check it twice / Lo marco una vez, luego lo marco de nuevo

Esto recordaría a la lista de nombres que tiene Arya, los cuales son objetos de su venganza… una de las cuales se concretó en el final de la última temporada.

¿Será sobre la hija de Ned Stark? ¿Será sobre la propia Taylor Swift adoptando aquel personaje? Nadie lo sabe.