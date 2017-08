pin it

Un perfil sobre Annie Clark -el nombre detrás de St. Vincent– en The New Yorker dio luces sobre lo que será su próximo álbum, del cual aún no conocemos su título.

En este texto, escrito por Nick Paumgarten, la cantante dice que su álbum se trata sobre “sexo, drogas y tristeza” y que incluso cierra con una canción que habla sobre el suicidio, la que fue escrita durante un viaje entre Letonia y Lituania.

Otro de los temas que estará presente en este disco es uno llamado “Pills”, el que incluye una participación de su ex pareja, Cara Delevingne, aunque adelantó que será acreditada como “Kid Monkey”.

Según añadió, todas las canciones están escritas desde un punto de vista personal: “Los tonos emocionales son todos reales. Las canciones son las más coherentes expresiones de ello. Las canciones son como profecías. Pueden ser más fuertes de lo que tú eres”.

En otros temas, la artista puso paños fríos a las noticias sobre el dirigir una nueva versión de El Retrato de Dorian Gray: “Sería una cinta muy cara de hacer. La posibilidad de que este film ocurra es de como un 2%, pero no me importa ya que es divertido”.