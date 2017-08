Dos hechos marcaron la primera jornada de Lollapalooza Chicago, ambos relacionados a cortes imprevistos en los conciertos.

El primero llegó por parte de Liam Gallagher, cuyo set duró aproximadamente 20 minutos.

Según comentó Nico Castro, enviado especial de Rock&Pop, quien dejó registro de esto en su cuenta de Twitter:

El músico ocupó esa misma red social para dar sus explicaciones: Problemas de último minuto en su voz.

Sorry to the people who turned up for the gig in Chicago lollapalooza had a difficult gig last night which fucked my voice. I'm gutted LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 3, 2017