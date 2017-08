Arcade Fire se sumó a la moda (?) y lanzó su propio spinner. Sí, es en serio.

Este juguete incluye una memoria USB en la que viene su último álbum, Everything Now, del cual también tiene su logo en el centro.

¿Y cuánto cuesta? Este producto de “edición limitada” tiene un precio de US$109, es decir, $71.262 pesos.

Parece que le fue bien con esto, ya que actualmente se encuentra agotado en su tienda oficial.

It's finally here! But VERY LIMITED QUANTITIES! https://t.co/Pjsjl7dq9n pic.twitter.com/srPRUKRJ3z

— Arcade Fire (@arcadefire) July 31, 2017