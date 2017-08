Se acerca un nuevo mes y también un cambio en el catálogo de Netflix, el que trae varios movimientos dentro de las cintas, series y documentales que presenta en su servicio de streaming.

Algunos de los registros que más destacan dentro de estas novedades son los documentales Back and Forth y Five Foot Two, de Foo Fighters y Lady Gaga respectivamente, además del trabajo de Martin Scorsese sobre el Beatle George Harrison, Living in the Material World.

En las series, llega la tercera temporada de Gotham, How To Get Away With Murder y Narcos, siendo la última un estreno en este servicio.

Revisa la lista completa acá:

Series:

Narcos – temporada 3 – 1 de septiembre

Gotham – temporada 3 – 1 de septiembre

Grey’s Anatomy – temporada 13 – 1 de septiembre

Marvel’s Angers of S.H.I.E.L.D – temporada 4 – 1 de septiembre

Jane the Virgin – temporada 2 – 1 de septiembre

Once Upon a Time – temporada 6 – 1 de septiembre

Bojack Horseman – temporada 4 – 8 de septiembre

American Vandal – temporada 1 – 15 de septiembre

How to Get Away with Murder – temporada 3 – 16 de septiembre

Fuller House – nuevos episodios – 22 de septiembre

Star Trek: Discovery – temporada 1 – 25 de septiembre

DC’S Legends of Tomorrow – temporada 2 – 25 de septiembre

Supergirl – temporada 2 – 25 de septiembre

Club de Cuervos – temporada 3 – 29 de septiembre

Big Mouth – temporada 1 – 29 de septiembre

Películas:

Hector and the search of Happiness – 1 de septiembre

Big Eyes – 1 de septiembre

Más notas perfectas – 4 de septiembre

Ted 2 – 4 de septiembre

#RealityHigh – 6 de septiembre

First They Killed my Father – 15 de septiembre

The Divergent Series: Insurgent – 20 de septiembre

6 días – 22 de septiembre

Amores caníbales – 22 de septiembre

Nosotros en la noche – 25 de septiembre

Terminator: Genesis – 30 de septiembre

Documentales:

Surfear para sobrevivir – 1 de septiembre

Marc Maron: too real – 5 de septiembre

Strong Island – 15 de septiembre

Foo Fighters: Back and Forth – 15 de septiembre

George Harrison: Living in the Material World – 15 de septiembre

Jerry before Seinfeld – 19 de septiembre

Five Foot Two – 22 de septiembre