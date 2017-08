like Tweet tweet &description=Revisa el video de The National para su nuevo single: “Carin at the Liquor Store”" data-pin-color="red"> pin it

Revisa el video de The National para su nuevo single: “Carin at the Liquor Store”

“Carin at the Liquor Store” es el tercer single de Sleep Well Beast, nuevo álbum que lanzará The National el próximo 8 de septiembre. Escúchala acá: