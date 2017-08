pin it

Tom Chaplin, voz y líder de Keane, llegará a Chile por primera vez con su proyecto solista.

El inglés presentará su álbum The Wave en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins como parte de la gira “Carried by the wave”, show que se realizará el próximo 8 de septiembre.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Puntoticket a un precio general de $44.800… pero hay otra forma, ¡ya que R&P y #RPUK te invitan!

¿Qué hay que hacer? Solo dejar tus datos aquí y cruzar los dedos: