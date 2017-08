Una sesión acústica, grabada en blanco y negro, es lo último que presentó Queens of the Stone Age antes del lanzamiento de su nuevo disco: Villains.

Esta se realizó en la estación radial WDR 1LIVE de Alemania, contando con diez canciones que repasan varios discos de su carrera más algunas nuevas como “Domesticted Animals” y “Fortress”, además del single “The Way You Used To Do”.

Villains saldrá este viernes 25 de agosto, pero por mientras revisa la sesión en los videos: