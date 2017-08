El próximo 14 de septiembre, el Estadio Monumental será escenario de un esperado regreso a nuestro país: ¡Bon Jovi!

Esta visita será en el marco de la gira This House Is Not For Sale, la que llega de la mano junto al disco n°14 de su discografía.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket con los siguientes precios:

Para festejar este concierto, R&P y #EhEaahRP entregamos muchos premios: ¿Te gustaría ganar un disco, vinilo o DVD del norteamericano? Participa acá: