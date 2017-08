Un accidente provocó la cancelación del último show de Dead Cross, banda encabezada por Mike Patton y que también cuenta en sus líneas con el ex-baterista de Slayer, Dave Lombardo.

Esto ocurrió en el camino al lugar donde se realizaría el concierto, dándose a conocer cuando el evento ya había comenzado y llevaban más de media hora de retraso.

Según comentó el guitarrista Mike Crain “hubo un accidente. Mike estuvo en un accidente. No es nada grave, pero no será capaz de estar aquí esta noche“.

“Está herido. Lo lamento y pedimos disculpas. Lo vamos a reagendar y las entradas podrán ser devueltas donde fueron compradas”, añadió posteriormente.

Tras esto, los músicos se dirigieron al lugar donde Patton estaba siendo tratado, sin dar más detalles de lo ocurrido.

Revisa el video acá:

Dead Cross set cancelled. Mike Patton got into an accident pic.twitter.com/WUzuhULQHu

— Rey Philip de Joya (@reydejoya) 22 de agosto de 2017